Vor einer Woche hatten schon Meldungen kursiert, wonach der Börsengang auf ein grosses Interesse stosse. Das Orderbuch für die Aktien, inklusive Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), sei bereits überzeichnet, hiess es damals in einer Mitteilung eines Konsortialführers.

Der Börsengang von SIG Combibloc soll am nächsten Freitag über die Bühne gehen. Es wird voraussichtlich der bislang grösste im laufenden Jahr an der SIX.

rw/mk

(AWP)