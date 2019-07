Presse: Ex-Facebook-Manager könnte Virgin Galactic an Börse bringen

Der frühere Facebook-Manager Chamath Palihapitiya will einem Pressebericht zufolge mit seiner Beteiligungsgesellschaft Social Capital Hedosophia beim US-amerikanischen Weltraumtourismus-Unternehmen Virgin Galactic einsteigen. Demnach will Palihapitiya rund 800 Millionen Dollar (rund 713 Millionen Euro) in Virgin Galactic investieren und sich damit 49 Prozent der Anteile sichern, wie das Wall Street Journal (WSJ) mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Im weiteren Verlauf des Jahres könnte Palihapitiya Virgin Galactic dann an die Börse bringen, heisst es weiter.