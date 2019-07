Presse: FAA sah bereits nach erstem Boeing-Absturz hohes Risiko für Notfall

Insgesamt kamen bei den Unglücken in Indonesien und Äthiopien im Oktober und März 346 Menschen ums Leben. Dem Bericht nach sah die FAA eine Warnung an Piloten zunächst als ausreichend an. Boeing sollte demnach zehn Monate Zeit für Änderungen der Steuerungssoftware MCAS erhalten. Das Programm gilt als mögliche Absturzursache, es soll die Unglücksmaschinen automatisch Richtung Boden gelenkt haben. Die FAA steht ohnehin stark in der Kritik, weil sie bei der Zulassung der 737 Max wichtige Sicherheitsprüfungen Boeing überlassen haben soll. Gegen die Behörde und den Hersteller wird deswegen ermittelt./hbr/DP/zb

(AWP)