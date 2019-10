Eine Option sei dabei eine vollständig über Aktien ablaufende Transaktion. Beide Unternehmen zusammen wären 50 Milliarden US-Dollar wert.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Der Aktienkurs von Fiat Chrysler schoss in New York in einer ersten Reaktion um fast sieben Prozent nach oben.

(AWP)