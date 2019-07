In die geplante Übernahme von Lichtkonzern Osram durch zwei Private-Equity-Häuser könnte bald Bewegung kommen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, haben Bain und Carlyle die Finanzierung für die geplante Übernahme gesichert. Die MDax-Aktie reagiert mit einer Erleichterungsrally und lag zuletzt 11 Prozent im Plus.