Der schwedische Finanzinvestor EQT denkt offenbar über einen Börsengang nach. Damit will das Haus sich neues Eigenkapital beschaffen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Demnach sind die Überlegungen noch in einem frühen Stadium, mit einer Entscheidung sei nicht vor dem zweiten Halbjahr 2019 zu rechnen.