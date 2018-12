Presse: Foto-Suchmaschine Pinterest könnte schon im April an die Börse gehen

Die Foto-Suchmaschine Pinterest könnte laut einem Pressebericht bereits im kommenden Frühjahr den Gang an die Börse wagen. Pinterest bereite sich auf einen Börsengang vor, der bereits im April stattfinden könnte, schrieb das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dabei werde eine Bewertung von mehr als 12 Milliarden US-Dollar - also auf dem Niveau der jüngsten Finanzierungsrunde - für möglich gehalten. Die Börsenpläne von Pinterest sind nicht grundsätzlich neu. Einen genauen Zeitplan hat das Unternehmen bisher allerdings nicht bekannt gegeben. Viele Branchenkenner spekulieren aber auf 2019./mis