Presse: Fresenius stoppt Verkauf von Transfusionssparte

Der Medizinkonzern Fresenius behält laut einem Pressebericht sein Geschäft rund um Bluttransfusionen. Der Dax -Konzern sehe vom potentiell milliardenschweren Verkauf der Sparte ab, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung ("FAZ") am Sonntag vorab unter Berufung auf einen Brief an Geschäftskunden. Das Unternehmen habe der Zeitung bestätigt, dass die Transfusion nun im Konzern bleibe.