Presse: Gamestop will ins NFT-Geschäft einsteigen - Aktie haussiert nachbörslich

Der US-Videospielhändler Gamestop will einem Bericht zufolge in das zuletzt boomende Geschäft mit sogenannter digitaler Kunst einsteigen. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen einen Handelsplatz für Kunstwerke für Computerspieler mit sogenannten digitalen Echtheitszertifikaten NFT aufbauen, wie das "Wall Street Journal" (WSJ) am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Die Abkürzung NFT steht für Non-Fungible Token (auf Deutsch etwa "nicht-austauschbare Wertmarke"), mit denen ermöglicht wird, Eigentumsrechte bei digitalen Kunstwerken abzubilden. An der Börse sorgte der Bericht für deutliche Kursgewinne - zumindest nachbörslich.