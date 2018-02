Presse: General Atlantic hat hohe Erwartungen an ProSiebenSat.1-Engagement

General Atlantic war vergangene Woche bei dem neu geschaffenen E-Commerce-Unternehmen NuCom mit rund 25 Prozent eingestiegen und hatte dafür 300 Millionen Euro bezahlt. In den nächsten Jahren wollten die beiden Partner den Wert von NuCom massiv steigern, betonte Nikolay: auf drei, vier oder sogar fünf Milliarden Euro, je nach Dauer der Zusammenarbeit.

Um das zu erreichen, fordert der Manager ein jährliches Umsatzwachstum, das sich an den anderen Unternehmen im Portfolio von General Atlantic orientiert. Vergangenes Jahr erzielten die 80 Beteiligungen ein durchschnittliches Plus von rund 30 Prozent, wie es in dem Bericht hisse. Die gesamte Sparte Onlinehandel und Beteiligungen, die NuCom beinhaltet, ist 2017 den Angaben zufolge um 30 Prozent auf 996 Millionen Euro Umsatz gewachsen.

Wie sich General Atlantic eines Tages wieder von Pro SiebenSat.1 trennen werde, sei offen, so Nikolay. Optionen gebe es viele. Ein Börsengang von NuCom sei möglich, ebenso ein Rückkauf der Anteile durch die Sendergruppe. Kasse machen könnten die Partner aber auch durch den Verkauf einzelner Firmen aus dem Portfolio./nas/das

(AWP)