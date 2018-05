Presse: Gespräche zwischen Swiss Re und Softbank über Beteiligung stehen still

Die Verhandlungen zwischen der Swiss Re und dem japanischen Technologiekonzern Softbank über eine Beteiligung der Japaner am Schweizer Rückversicherer sind offenbar an einem toten Punkt angekommen. Laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg sind sich beide Seiten uneinig über Preis und Höhe der Beteiligung. Die Swiss Re wollte dazu am Mittwoch auf AWP-Anfrage keinen Kommentar abgeben.