Presse: Goldman Sachs überprüft Rohstoff-Geschäft nach üblem Jahresstart

Die US-Investmentbank Goldman Sachs schaut sich laut Kreisen nach einem äusserst tristen ersten Halbjahr ihr Rohstoff-Geschäft an. Die Sparte sei eines der Themen auf einer Sitzung des Verwaltungsrats im vergangenen Monat in London gewesen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Verweis auf eingeweihte Personen. Es sei aber keine Entscheidung getroffen worden und es könne auch sein, dass letztlich im Wesentlichen alles beim Alten bleibe.