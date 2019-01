Presse: Hitachi verabschiedet sich von Atomkraft-Projekt in Grossbritannien

Das japanische Industriekonglomerat Hitachi will einem Pressebericht zufolge ein Atomkraft-Projekt in Grossbritannien stoppen, nachdem Verhandlungen mit der britischen Regierung über die Finanzierung festgefahren sind. Wie die japanische Zeitung "Nikkei" am Freitag berichtet, werde Hitachi seine britischen Atomkraft-Vermögenswerte einfrieren und deren Wert abschreiben. Dafür buche der Konzern einen Verlust von bis zu 300 Milliarden Yen (2,4 Mrd Euro), hiess es.