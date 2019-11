Presse: Hoffnung für UBS im Steuerhinterziehungsprozess in Frankreich

Hoffnung für die UBS im Steuerhinterziehungsprozess in Frankreich: Der Kassationshof in Paris hat laut der NZZ am 11. September ein Leiturteil gefällt, wonach französische Gerichte Bussen wegen Steuerbetrug auf Basis der tatsächlich hinterzogenen Steuern berechnen sollen und nicht auf Basis der hinterzogenen Vermögen.