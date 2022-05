Presse: Indische JSW will für Holcims Indiengeschäft bieten

JSW werde 4,5 Milliarden an Eigenkapital und 2,5 Milliarden Dollar von nicht namentlich genannten Private-Equity-Partnern für Ambuja Cement und ACC bieten, sagte Jindal der Zeitung "Financial Times". Dabei gehe es bei Ambuja um eine Beteiligung von 63 Prozent.

Vor rund zwei Wochen hatte es bereits Gerüchte gegeben, Holcim stehe kurz vor einem Verkauf der indischen Tochter Ambuja Cements an den indischen Milliardär Gautam Adani. Entsprechende Gespräche seien bereits weit fortgeschritten, hiess es in einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Wert des über 60-prozentigen Anteils von Holcim an Ambuja wurde auf knapp 10 Milliarden Dollar beziffert.

Ein Holcim-Sprecher wollte dazu keine Stellung nehmen: Gerüchte würden nicht kommentiert, sagte er damals auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

