Presse: Investoren flüchten offenbar aus weiterem Fonds der Credit Suisse

Bloombergs Quellen zufolge ziehen sich immer mehr Investoren aus dem CS Renaissance Alternative Acces Fund der Credit Suisse zurück, der in Fonds der US-Investmentgesellschaft Renaissance Technologies LLC (RenTech) investiert. Die verwalteten Vermögen hätten von 700 Millionen Franken Anfang 2020 auf 250 Millionen Franken im letzten Monat abgenommen, heisst es mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allein im letzten Jahr habe der Fonds etwa 32 Prozent verloren, was auf die Performance des Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund International Fonds zurückzuführen sei, in den investiert wurde.

Dabei hindere eine Klausel im Vertrag die Investoren daran, ihr Geld sofort aus dem Fonds zu lösen. Stattdessen hätten sie eine zweimonatige Kündigungsfrist und erhielten dann vorerst nur 95 Prozent ihres Kapitals zurück. Die restlichen 5 Prozent würden jeweils erst im Januar, nach der Jahresprüfung des Fonds, ausgezahlt.

Diese Klausel gilt laut dem Artikel aber nicht erst seit neuem, sondern bereits seit der Einführung des Fonds im Jahr 2016. Tatsächlich sind solche Hold-Back-Klauseln im Investmentbereich nicht ungewöhnlich.

Renaissance wurde Anfang des Jahres nach beispiellosen Verlusten im Jahr 2020 von Rücknahmen in Milliardenhöhe erschüttert. Drei seiner Fonds, die für externe Investoren offen sind, fielen im vergangenen Jahr zweistellig, wie es weiter heisst.

Die CS war in den vergangenen Monaten mehrfach wegen Grosspannen bei ihren Investmentgeschäften in die Schlagzeilen geraten. Da war einerseits die Pleite des Hedgefonds Archegos, der die Bank fünf Milliarden Franken gekostet hat. Ausserdem hatte sie mit der inzwischen insolventen Greensill Capital geschäftet, der sie noch im Herbst einen Kredit genehmigt hatte.

Zum aktuellen Bericht von "Bloomberg" wollte die Bank sich auf Anfrage nicht äussern.

