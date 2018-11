Presse: Julius Bär passt Bezahlungsmodi bei Vermögensverwaltern an

Die Privatbank Julius Bär will offenbar ihr Entlohnungssystem für die Vermögensverwalter anpassen. Das Ziel dabei sei einerseits das Engagement neuer Berater und andererseits die Anbindung von bereits für die Bank tätigen Top-Performern, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag in einem Artikel mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen schrieb.