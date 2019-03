Presse: Katar sträubt sich gegen Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank

Das Emirat Katar wehrt sich Insidern zufolge gegen die angedachte Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank. Das Emirat, das als Grossaktionär mit rund sechs Prozent an der Deutschen Bank beteiligt ist, befürchteten, dass ihre Beteiligung an dem Dax-Konzern bei einem Zusammenschluss verwässert werde, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dies gelte für den Fall, dass sich die Bank für den Deal frisches Kapital über die Ausgabe neuer Aktien beschaffen müsste.