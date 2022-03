Presse: Kein Öl-Erfolg für Johnson bei Besuch in Nahost

Der britische Premierminister Boris Johnson hat Medien zufolge bei seinem Besuch im Nahen Osten keine Zusagen der wichtigen Ölproduzenten für eine Erhöhung ihrer Fördermengen erhalten. Die Zeitung "Daily Telegraph" nannte das Ergebnis der Reise nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate einen "schweren Schlag". Der Regierungschef sei mit leeren Händen zurückgekehrt, schrieb das Blatt am Donnerstag. Mehrere Medien wiesen darauf hin, dass Saudi-Arabien am Tag von Johnsons Besuch drei weitere Menschen hingerichtet und damit deutlich gemacht habe, sich nicht um britische Sorgen über Menschenrechtsverletzungen zu scheren.