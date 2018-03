Presse: Legendärer Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein bereitet Abschied vor

Bei der US-Investmentbank Goldman Sachs könnte sich eine Ära dem Ende zuneigen: Der seit zwölf Jahren amtierende Bankchef Lloyd Blankfein bereite seinen Abschied vor, schrieb das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Demnach stünde frühestens zum Jahresende der Wechsel an der Spitze der Bank an. Laut der Zeitung dürfte einer der beiden Firmenpräsidenten - Harvey Schwartz oder David Solomon - zur neuen Nummer eins aufsteigen.