Presse: Leonteq will angeblich Evolute übernehmen

Der Finanzdienstleiter Leonteq will angeblich das Fintech-Unternehmen Evolute übernehmen. In den vergangenen Woche sollen Vertreter der beiden Gesellschaften diesbezüglich mehrere Gespräche geführt haben, wie das Finanzportal Finews.ch am Donnerstag berichtet. Die beiden Unternehmen wollten dazu gegenüber dem Finanzportal keine Stellung beziehen.