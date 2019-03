Presse: Liquidierung der umstrittenen GAM-Fonds verzögert sich

Beim Vermögensverwalter GAM dürfte sich die endgültige Liquidierung umstrittener Fonds, die der freigestellte Investmentmanager Tim Haywood betreut hatte, verzögern. Das schreibt die "Financial Times" am Freitag. Entscheidend ist, was mit den Schuldpapieren von Firmen des indisch-britischen Unternehmers Sanjeev Gupta geschehen wird.