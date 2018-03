Presse: Logistikfirma Ceva plant Börsengang im kommenden Mai

Der Börsengang des Logistikunternehmens Ceva wird offenbar konkreter. Das Unternehmen wolle in den ersten Aprilwochen den Schritt ankündigen, schreibt die "Finanz und Wirtschaft" (FuW) in ihrer Ausgabe vom Mittwoch. Der eigentliche Börsengang an der Schweizer Börse SIX soll laut den Angaben Anfang Mai über die Bühne gehen. Die Zeitung beruft sich dabei auf "Bankenkreise".