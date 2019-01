Presse: Lufthansa will Tochter LGW an Zeitfracht verkaufen

Die Lufthansa will sich laut einem Medienbericht von der früheren Air-Berlin-Tochter LGW trennen. Europas grösste Fluggesellschaft wolle die Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) an das Berliner Logistik- und Luftfahrtunternehmen Zeitfracht verkaufen, berichtete das Luftfahrt-Portal "Aero.de" am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Zeitfracht-Tochter WDL Aviation solle mit den 15 Propeller-Flugzeugen der LGW vom Typ Bombardier später für die Lufthansa-Billigtochter Eurowings fliegen.