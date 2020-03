LVMH hatte im November den Kauf von Tiffany beschlossen. In der Zwischenzeit waren die Papiere durch den Corona-Crash deutlich billiger geworden.

Darum erwäge LVMH jetzt, die Papiere direkt an der Börse zu kaufen, statt sie sich andienen zu lassen. So würde der Konzern Geld sparen. Der Verwaltungsrat von Tiffany könnte einem solchen Schritt zustimmen, solange er nach Zahlenvorlage am 23. März geschieht, schreibt Bloomberg. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen./fba/he

(AWP)