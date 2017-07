Im Wettbieten um Belgiens Fussball-Nationalspieler Romelu Lukaku vom FC Everton will der englische Rekordmeister Manchester United offensichtlich immer tiefer in die Vereinskasse greifen. Wie die Zeitung "Guardian" in der Nacht zum Samstag berichtete, soll das Team von Trainer José Mourinho seine ursprüngliche 85-Millionen-Euro-Offerte um Boni in Höhe von 17 Millionen Euro aufgestockt haben und will obendrein noch Stürmer Wayne Rooney an dessen Stammclub Everton abgeben. Mit diesem Dreifach-Angebot solle Liga-Konkurrent und Meister FC Chelsea ausgestochen werden.