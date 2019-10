Der Wert der Mehrheitsbeteiligungen wird dem Bericht zufolge auf mehr als 1 Milliarde Dollar veranschlagt. Es seien aber noch keine finalen Entscheidungen getroffen worden, hiess es weiter.

Nestlé hatte die Firmen 2011 erworben und hatte in letzter Zeit mit geringen Wachstumsraten in diesem Markt zu kämpfen. Yinlu stellt etwa trinkfertige Erdnussmilch und konsumfertigem Reisporridge in Konserven her, Hsu Fu Chi ist ein Süsswarenproduzent.

