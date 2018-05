Presse: Polyphor Ausgabekurs bei 38 Franken pro Aktie

Der erwartete Bruttoerlös des morgigen IPO kommt somit bei gut 165 Millionen Franken zuliegen. Mit den Einnahmen aus dem Börsengang soll vor allem die Weiterentwicklung von Murepavadin und Balixafortide finanziert werden. Das Hauptprodukt Murepavadin ist ein erregerspezifisches Antibiotikum, das zur Behandlung einer bestimmten Art von Lungenentzündung eingesetzt wird.

Polyphor ist dabei nach Asmallworld, Medartis, Sensirion und Ceva Logistics bereits die fünfte Firma, die seit Jahresanfang den Schritt aufs Schweizer Börsenparkett wagt. Zwei weitere Börsengänge sind zudem angekündigt respektive geplant. So will das Luxusgüterunternehmen Lalique im Juni von der Berner Börse BX an die SIX wechseln und eine Kapitalerhöhung durchführen. Für den Herbst fasst zudem laut Presseberichten die kanadische Private Equity Firma Onex den Börsengang des Getränkekartonherstellers SIG Combibloc ins Auge.

kw/yr

(AWP)