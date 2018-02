Presse: Qualcomm will Gebot von Broadcom auf über 90 Dollar hochtreiben

Der Chipkonzern Qualcomm will seinen Preis in den Übernahmeverhandlungen mit dem Rivalen Broadcom deutlich nach oben treiben. Qualcomm verlange, dass Broadcom seine Übernahmeofferte von derzeit 79 US-Dollar um mindestens 15 Prozent auf mehr als 90 Dollar je Aktie anhebe, berichtete die "Financial Times" am Montagabend in ihrer Online-Ausgabe und berief sich dabei auf mit den Verhandlungen befasste Personen. Dies entspräche einem Gesamtpreis von 160 Milliarden US-Dollar - einschliesslich der zu übernehmenden Qualcomm-Schulden von 25 Milliarden Dollar.