Presse: Roche-CEO sorgt sich um Routine-Behandlungen

So seien die Auswirkungen der Pandemie für viele Betroffene gravierend. "Die Zahlen zeigen vielerorts eine Übersterblichkeit, die beispielsweise weit über jene von Grippewellen hinausgeht."

Allerdings sei dies bei weitem nicht die einzige negative Konsequenz. "Wir sehen schon jetzt, dass Patienten, die an anderen schweren Krankheiten leiden, nicht oder nur verspätet ins Spital gehen. Dies kann zu lebensgefährlichen Situationen führen", betont Schwan.

Dies mache sich auch in der Routinediagnostik bereits besonders deutlich bemerkbar, so Schwan weiter. "Die Diagnostik ist oft der erste Schritt in einer Therapie; scheuen die Leute den Gang ins Spital oder in eine Arztpraxis, wird auch weniger diagnostiziert."

Negative Effekte ähnlicher Art stelle Roche bei der Behandlung der multiplen Sklerose oder von Augenleiden fest. Patienten verpassen laut Schwan Spritzen, auf die sie eigentlich angewiesen wären.

Gleichzeitig hebt Schwan die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hervor. Gerade die ärmeren Länder seien davon noch stärker betroffen.

Für Roche selbst geht der CEO davon aus, dass die Pandemie einen nachhaltigen Effekt auf das Arbeitsleben haben werde. "Wir lernen gerade, uns mit all diesen virtuellen Werkzeugen positiv auseinanderzusetzen."

hr/gab

(AWP)