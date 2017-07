Presse: Samsung entwickelt eigenen smarten Lautsprecher

Auch Samsung will laut einem Medienbericht im heisslaufenden Markt der smarten Lautsprecher mitmischen. Der Smartphone-Weltmarktführer arbeite an einem vernetzten Gerät mit dem hauseigenen Assistenten Bixby an Bord, schrieb das "Wall Street Journal" am Dienstag. Wann der Lautsprecher auf den Markt kommen könnte, sei noch offen, hiess es unter Berufung auf informierte Personen. Über diverse technische Details sei noch nicht entschieden worden.