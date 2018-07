Presse: Saudi-Arabien könnte Aramco-Börsengang abblasen

Zuletzt seien die Vorbereitungen für die Platzierung der Aktien festgefahren gewesen. Das Land sei schlichtweg noch nicht bereit für einen Börsengang in dieser Grössenordnung, hiess es bei an dem Prozess beteiligten Personen. Zudem wurden die Stimmen in der Regierung lauter, die davor warnen, dass mit solch einem Schritt der staatliche Konzern genauer unter die Lupe genommen werden könnte. Ein Aramco-Sprecher wollte die Informationen dem Bericht zufolge nicht kommentieren. Vertreter der Regierung hätten auf Anfragen nicht reagiert.

Der Börsengang Aramcos soll eigentlich ein Herzstück der Reform für die Wirtschaft des weltweit grössten Ölförderers sein. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hatte den Schritt Anfang 2016 angekündigt. Das Land will nach den bisherigen Plänen rund fünf Prozent des Unternehmens an die Börse bringen und damit rund 100 Milliarden Dollar einnehmen - so viel wie noch kein Unternehmen zuvor bei der Platzierung von Aktien.

Das Land will den Erlös des Börsengangs dazu nutzen, um die Abhängigkeit der heimischen Wirtschaft vom Ölmarkt zu verringern. Doch zuletzt hatte es in einigen Berichten geheissen, dass die angestrebte Bewertung nicht zu erreichen ist./zb/tos/jha/

(AWP)