Der grösste Börsengang aller Zeiten könnte doch noch bald stattfinden: Der saudi-arabische Erdöl-Gigant Saudi Aramco soll einem Medienbericht zufolge am 11. Dezember den Gang aufs Parkett wagen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg und beruft sich dabei auf den Nachrichtensender Al Arabiya. Demnach sollen die saudi-arabischen Behörden den Börsengang am kommenden Sonntag ankündigen. Saudi Aramco äusserte sich zunächst nicht dazu. Die Rede ist von einer Notierung an der saudi-arabischen Börse. Zuvor war auch eine Notierung in New York im Gespräch.