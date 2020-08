Presse: Selecta-Eigentümer KKR und Fondsgesellschaften streiten um Sanierung

Bei der Automatenfirma Selecta wird Medienberichten zufolge um einen Sanierungsplan gerungen. Laut einem Artikel der "Handelszeitung" ist die amerikanische Investmentfirma KKR als Eigentümerin bereit, weitere 200 Millionen Franken in das Unternehmen zu stecken. Im Gegenzug müssten die Fondsgesellschaften auf einen Teil ihrer Finanzforderungen verzichten, wie es in einer Vorabmeldung am Mittwochabend heisst.