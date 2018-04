Die Rückkehr des Verpackungskonzerns SIG Combibloc an die Schweizer Börse kommt offenbar voran. Bei dem für den Herbst vorgesehenen Börsengang habe der Besitzer, die kanadische Private Equity Firma Onex, die Banken Goldman Sachs, Credit Suisse und Bank of America als Konsortialführer bestimmt, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters am Montag mit Bezug auf Insider.