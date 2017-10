Presse: Softbank bricht Gespräche über Sprint-Fusion mit T-Mobile US ab

Der japanische Mutterkonzern des US-Mobilfunkers Sprint, Softbank, ist laut einem Medienbericht nicht mehr länger an einer Fusion seiner Tochter mit dem Rivalen T-Mobile US interessiert. Der Konzern plane, die Gespräche über einen Zusammenschluss abzubrechen, meldete das japanische Wirtschaftsblatt "Nikkei" am Montag.