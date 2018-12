Presse: Swatch Group plant im März ein Treffen mit Uhrenhändlern in Zürich

Zu diesem Treffen lädt die Gruppe "auf Wunsch von so vielen Händlern, die uns während ihrer Präsenz in der Schweiz im März unbedingt sehen möchten" ein, wie Swatch gegenüber der "Handelszeitung" erklärte. Das Motto laute in der Einladung "Time to move", so Reuters. Mitmachen könnten die Luxusmarken der Gruppe Bréguet, Harry Winston, Blancpain, Jaquet Droz, Glashütte und Omega.

Wann und wo genau dieses Treffen stattfindet, ist noch nicht bekannt. Betreffend Standort könnte das Treffen laut Branchenkennern im Grieder-Haus an der Bahnhofstrasse durchgeführt werden, das die Swatch Group vor rund vier Jahren der Credit Suisse abgekauft hatte. Die Baselworld geht 2019 vom 21. bis 26. März über die Bühne.

mk/tt

(AWP)