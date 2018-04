Presse: T-Mobile US und Sprint nehmen Fusionsverhandlungen wieder auf

Eigentlich hatten die Telekom und der japanische Technologiekonzern Softbank das Ringen um eine Fusion ihrer US-Mobilfunktöchter erst vor fünf Monaten offiziell eingestellt. Die Parteien beschnuppern sich schon lange - sollte der Bericht stimmen, so wäre es bereits das dritte Mal in vier Jahren, dass eine Fusion ausgelotet wird. An der Börse liess der Bericht die Sprint-Aktien um mehr als 20 Prozent steigen. Die Papiere von T-Mobile legten um 7 Prozent zu. Die Titel des Mutterkonzerns Deutsche Telekom legten um fast 2 Prozent zu./hbr/he

(AWP)