Presse: Takata vor Vergleich mit US-Justiz im Airbag-Skandal

NEW YORK/WASHINGTON (awp international) - Der Autozulieferer Takata kommt einem Zeitungsbericht zufolge einer Einigung mit den US-Behörden im Skandal um defekte Airbags näher. Das japanische Unternehmen und das Justizministerium strebten Anfang 2017 einen Vergleich an, schrieb das "Wall Street Journal" am Mittwoch auf seiner Internetseite unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Derzeit werde darüber verhandelt, ob Takata ein Schuldgeständnis abgeben werde.