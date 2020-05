Presse: Telefonica erhält im GB-Deal mit Liberty rund 6 Millarden Euro

(Ausführliche Fassung) - Die spanische Telefonica und der Medienkonzern Liberty Global haben sich einem "FT"-Bericht zufolge auf eine Fusion ihrer britischen Aktivitäten geeinigt. Dazu wollen die beiden Konzerne ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, an dem jeder danach die Hälfte hält, wie die "Financial Times" (FT) am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.