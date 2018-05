Presse: Toshiba prüft Alternativen zum geplanten Verkauf der Speicherchipsparte

Der milliardenschwere Verkauf der Speicherchipsparte von Toshiba an ein Konsortium um den US-Finanzinvestor Bain Capital droht laut einem Pressebericht zu platzen. Eigentlich sollte der Deal dem in die Bredouille geratenen japanischen Technologiekonzern rund 18 Milliarden US-Dollar in die Kassen spülen. Doch die Manager zweifelten mittlerweile an der Erlaubnis chinesischer Aufseher und hätten die Hoffnung auf den Deal nahezu aufgegeben, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Personen. Die Japaner beschleunigen demnach die Suche nach Alternativen zu dem im vergangenen September angekündigten Geschäft.