Presse: UBS verstärkt Akquisitionsbemühungen im Wealth Management-Bereich

Die UBS will offenbar ihre Bemühungen für Zukäufe im Bereich Vermögensverwaltung verstärken. Dies werde durch die höhere Visibilität hinsichtlich der Anforderungen an die Kapitalausstattung durch die globalen Regulatoren ermöglicht, heisst es in einem Artikel der Nachrichtenagentur "Bloomberg". Diese beruft sich dabei auf mit der Sache vertraute Kreise. Diese wiederum hätten als mögliche Übernahmeziele Portfolios in der Grössenordnung von mindestens 10 Mrd CHF genannt.