Presse: UBS versucht US-Immobilienfonds vor dem Ausbluten zu bewahren

Die Schweizer Grossbank UBS versucht Anleger ihres riesigen US-Immobilienfonds einem Pressebericht zufolge vom Abzug milliardenschwerer Summen abzubringen. Die Bank ködere die Investoren des Trumbull Property Fund mit einer Gebührensenkung, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) am Dienstag in seiner Online-Ausgabe. Bei Neuanlagen wolle die Bank sogar ganz auf Managementgebühren verzichten, schreibt die Zeitung und beruft sich damit auf eine Analystenpräsentation, die an die Altersvorsorgeeinrichtung der US-Stadt Cambridge bei Boston gerichtet ist.