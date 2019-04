Presse: Unicredit zeigt erneut Interesse an Commerzbank-Übernahme

Beim Ringen um die Zukunft der grossen deutschen Privatbanken bringt sich einem Pressebericht zufolge wieder einmal die Unicredit ins Spiel. Die italienische Grossbank Unicredit, die in Deutschland bereits mit der HypoVereinsbank vertreten ist, erwägt ein Gebot für die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank , wie die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf einige mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Es sei allerdings unwahrscheinlich, dass die Unicredit bei den aktuellen Gesprächen zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank dazwischenfunkt.