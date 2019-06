Presse: United-Technologies-Grossaktionär Ackman ist gegen Fusion mit Raytheon

Der Grossaktionär von United Technologies William Ackman stemmt sich einem Medienbericht zufolge gegen die geplante Grossfusion seines Unternehmens mit dem Rüstungs- und Elektronikkonzern Raytheon . Das Zusammengehen beider Unternehmen mache aus strategischer Sicht keinen Sinn, zitierte das "Wall Street Journal" (WSJ) am Dienstagabend aus einem Brief von Ackman an United-Technologies-Chef Greg Hayes. Er sei über die Kombination sehr besorgt. United Technologies und Raytheon teilten am Sonntagabend ihr Fusionsvorhaben mit.