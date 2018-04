Presse: US-Kartellwächter genehmigen Monsanto-Übernahme durch Bayer

Bislang handele es sich allerdings nur um eine grundsätzliche Übereinkunft. Wann es zu einer abschliessenden Genehmigung komme, sei noch unklar. Das Justizministerium wollte sich zunächst nicht äussern.

Monsanto und Bayer bekräftigten ihre Zuversicht, noch im zweiten Quartal alle nötigen Genehmigungen zum Abschluss der Übernahme besorgen zu können. Im März hatten die EU-Wettbewerbshüter dem im September 2016 angekündigten Deal unter Auflagen zugestimmt.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Der Kurs der Bayer-Aktie sprang im späten Frankfurter Handel um knapp zwei Prozent nach oben. Monsanto legten in New York sogar um fast sieben Prozent zu.

(AWP)