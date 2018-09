Presse: VW-Aufsichtsrat will am 28. September Entscheidung zu Stadler fällen

Der Aufsichtsrat des Autobauers Volkswagen will laut einem Medienbericht kommende Woche Klarheit über die Zukunft von Audi -Chef Rupert Stadler schaffen. Es solle bei der anstehenden Sitzung am 28. September eine Entscheidung fallen, berichtete das Handelsblatt (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Kreise des Aufsichtsrats. Dabei sei eine Vertragsauflösung wahrscheinlich. Bereits am Montag hatte sich der Aufsichtsrat zusammengefunden. Dabei sei aber über den Fall Stadler lediglich beraten worden, heisst es in dem Bericht.