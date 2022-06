Presse: Zurich Insurance wird von britischer Pubgruppe Stonegate verklagt

(Ergänzt mit weiterem Statement von Zurich) - Die Zurich Insurance Group muss sich Medienberichten zufolge in Grossbritannien vor Gericht verantworten. Der grösste britische Pub-Betreiber Stonegate hat die Zurich und zwei weitere Versicherer auf 1 Milliarde Pfund an Ausfallentschädigungen für Corona-Lockdowns verklagt, wie die Nachrichtenagentur Reuters und andere Medien mit Verweis auf Gerichtsquellen am Montag berichteten.