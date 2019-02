Primark-Mutter AB Foods erwartet Belebung im ersten Halbjahr

Der britische Mischkonzern Associated British Foods bekommt bei seiner Textilkette Primark zum Start in die neue Modesaison Auftrieb. Die ersten Wochen der Frühjahrs- und Sommerkollektion seien ermutigend verlaufen, teilte das Unternehmen am Montag zur Vorlage seines Zwischenberichts mit. AB Foods geht inzwischen davon aus, dass mit Ausnahme des Zuckergeschäfts sämtliche Sparten des Konzerns im ersten Halbjahr zulegen werden.