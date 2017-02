Die britische Billigtextilkette Primark wird angesichts des Brexit über kurz oder lang die Preise in der Heimat anheben. "Die Preise werden sich bewegen, aber voraussichtlich erst im späteren Jahresverlauf", sagte der Finanzchef des Primark-Mutterkonzerns Associated British Foods, John Bason, der Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag.